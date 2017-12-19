(Arşiv Görüntü) Türkiye'nin ilk sürücüsüz Metrosunda 4 günde 292 bin kişi yolculuk yaptı

Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Çekmeköy metrosunun Üsküdar-Yamanevler etabında, 15-18 Aralık tarihleri arasında, 292 bin 344 kişinin yolculuk yaptığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 Aralık\'ta açılışını yaptığı ve Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattının Üsküdar-Çekmeköy metrosunun birinci etabı olan Yamanevler\'e kadar olan kısmında, İBB\'nin turnike geçişlerinden aldığı verilere göre ilk 4 günde 292 bin 344 yolcu taşındı. EN ÇOK CUMARTESİ GÜNÜ TERCİH EDİLDİ 15 Aralık Cuma günü saat 18.45\'te yolcu taşımaya başlayan metro hattını; ilk gün 33 bin 395, 16 Aralık\'ta 103 bin 194, 17 Aralık\'ta 68 bin 641, 18 Aralık\'ta ise 87 bin 114 kişi kullandı. Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler duraklarının yer aldığı 10,5 kilometrelik metro hattını, böylece ilk 4 günde toplam 292 bin 344 yolcu tercih etti. SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI METROYA ENTEGRE OTOPARKLARA BIRAKABİLİYOR Trafik stresi yaşamak istemeyen sürücülerin, metro hattı güzergâhında yer alan İSPARK\'a ait otoparkları tercih edebileceği belirtilen İBB açıklamasında, şöyle denildi: \"İSPARK, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı üzerinde bulunan Haldun Alagaş katlı otoparkı, Ümraniye katlı otoparkı, Ümraniye Santral açık otoparkı, Bağlarbaşı katlı otoparkı, Altunizade açık otoparkı, Marmara İlahiyat otoparkı, Üsküdar Belediyesi katlı otoparkı ve Üsküdar açık otoparkları ile sürücülere hizmet veriyor. Yaklaşık 2 bin 500 araç kapasitesine sahip bu otoparklara araçlarını bırakan sürücüler, metro ile Ümraniye -Üsküdar arası ulaşımı 15 dakikada trafik stresine girmeden yapabiliyorlar. Ayrıca Marmaray ile Yenikapı güzergâhına devam edebiliyorlar.\"