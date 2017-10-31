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(Arşiv Görüntü) Şırnak’ta maden işletmecilerinden 6’sı tutuklandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6’sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

31 Ekim 2017 18:50

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6’sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 25 Ekim tarihinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan 20 maden ocağı işletmecisi dün akşam geç saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen 20 maden ocağı işletmecisi savcılıkta verdiği ifdenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Hakimlikte ifadeleri alınan 20 maden işletmecisinden 14\'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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