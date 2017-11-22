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(Arşiv Görüntü) Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ev yapılıyor

MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev inşa ediliyo

22 Kasım 2017 17:37

MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün ailesine yeni ev inşa ediliyor. Bülbül\'ün hemen mezarı başında yapılacak olan tek katlı özel mimarili evin yaza kadar tamamlanması hedeflendi. Maçka ilçesindeki terör saldırında hain kurşunların hedefi olarak şehit olan ve ölmeden 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Maçka İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eren Bülbül’ün ailesinin köy evi yeniden inşa ediliyor. Yolgören Mahallesi\'nde şehit Eren Bülbül\'ün kabri yakındaki alanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ev inşaatının önümüzdeki yılın yaz aylarına kadar tamamlanması planlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, \"Projeyi sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendileri çok olumlu buldu. \'Gereken neyse yapılsın\' yönünde talimatları oldu. Çalışmalara kısa bir süre önce başlamıştık. Evi tamamlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bölgede hava şartları malum. Şartları el verdiği sürece çalışmalar hızla sürecek ve özel tasarlanmış evimizi önümüzdeki yaza kadar tamamlayıp ailemize yeni yayla sezonu başlamadan teslim etmeyi arzu ediyoruz\" dedi. Bölgede bazı illerde partisinin olağan il başkanlığı kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen pazar günü Ankara\'ya dönmeden önce Maçka ilçesindeki Eren Bülbül\'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu. Öte yandan Maçka Belediye Başkanlı\'ğınca şehit Eren Bülbül\'ün yer aldığı mezar ve etrafında başlatılan çevre düzenleme çalışmaları da sürdürülüyor.

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