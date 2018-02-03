(Arşiv Görüntü) Savcı, eşini öldürten kadın için, 'haksız tahrik indirimi' istedi

Felat BOZARSLAN-Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da kendisine şiddet uygulayan ve aldattığından şüphelendiği 19 yıllık eşi Aziz Demir\'i (40), Ramazan Bayramı\'nın 2\'nci günü, 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürten 33 yaşındaki Nuriye Demir\'in soruşturması tamamlandı. İddianamede Nuriye Demir\'in \'Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme\' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, kiralık katili bulan genç kadının akrabası Hamdullah Yiğit ile 10 bin liraya cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Yıldırım ve Özkan Güzel\'in ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Yenişehir ilçesinde 26 Haziran 2017 günü meydana gelen olayda, evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü Aziz Demir (40), çocuk bezi almak için gittiği marketten dönerken, vurularak öldürüldü. Olaydan sonra polise bilgi veren maktulün yakınları, Demir\'in eşi Nuriye Demir\'den şüphelendiklerini söyledi. Maktulün eşi Nuriye Demir ve kızı A.D.\'nin cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendiren polis, bu kişilerin telefon kayıtlarını inceledi. TELEFON VE GÜVENLİK KAMERASI\'NDAN KİRALIK KATİL TESPİTİ Kayıtların incelenmesinde,maktulün eşi Nuriye Demir\'in, İdris Yıldırım ve Hamdullah Yiğit ile yoğun görüşme yaptığı, kızı A.D.\'nin İdris Yıldırım ile olaydan 3 gün önce görüşmeye başladığı ve 72 kez mesajlaştığı tespit edildi. Polis, Nuriye Demir ve kızının cinayet saatine yakın zamanda İdris Yıldırım ile iletişimlerinin dikkat çekici düzeyde yüksek olduğunu da belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinde, markete gidip alışveriş yapan Aziz Demir\'in, iki kişi tarafından takip edildiği tespit edildi. Takibi yapan kişilerin, cinayetten sonra olay yerine yakın bir durakta minibüse bindiği belirlenirken, bunlardan birinin maktulün eşi ve kızı ile görüşme yapan İdris Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Yıldırım\'ın telefonunun, olay saatinde cinayet mahalinde sinyal verdiğini belirleyen polis, güvenlik kamerasına takılan ikinci kişinin peşine düştü. Yıldırım\'ın telefon kayıtlarında yapılan taramada, şüphelinin Özkan Güzel\'i 20 kez aradığı, 25 defa mesaj çektiği, ikilinin 159 kez birbirini aradığı ve 4 bin 449 saniye görüştükleri belirlendi. Yıldırım\'ın olaydan sonra Özkan Güzel ile 33 kez irtibat kurduğunu belirleyen polis, bu kişinin cep telefonunun da olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti. KİRALIK KATİL TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANDI Soruşturmanın devam ettiği 10 Temmuz günü terörle mücadele ekipleri, alınan ihbar üzerine bir eve operasyon yaptı. Cinayet şüphelisi İdris Yıldırım\'ın yakalandığı evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kriminal incelemede, olay yerinde bulunan 4 boş kovan ve maktulün vücudundan çıkan 2 mermi çekirdeğinin, evde bulunan silahların birinden atıldığı tespit edildi. Bir aylık araştırmanın ardından cinayeti aydınlatan polis, Nuriye Demir, ağabeyinin oğlu Hamdullah Yiğit, damadı A.K., kızı A.D. ve cinayet sırasında kiralık katil İdris Yıldırım\'ın yanında bulunan Özkan Güzel\'i 20 Temmuz günü gözaltına aldı. Nuriye Demir, Hamdullah Yiğit, Özkan Güzel ve İdris Yıldırım tutuklanırken, A.K. ve A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada maktulün telefonunda bir kadın ile cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bulundu. ÖLDÜRMEK İÇİN 25 BİN, YARALAMAK İÇİN 10 BİN LİRA İfadesi alınan Nuriye Demir, amcasının oğlu Aziz Demir ile 19 yıldır evli olduğunu belirterek, Ailem zorla evlendirdi. Evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Eşim bana elektrik vermeye çalıştı. Çalışmaya gittiği yerde beni aldatıyordu. Dövdüğünde şikayetçi oldum. 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. 3 ay bitmeden gelip, dövdü. Şikayet ettiğimde 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. 6 ay bitmeden gelip, çamaşır makinesi hortumu ile beni ve kızımı dövdü. Yine şikayet ettim. İfadesini alıp, bıraktılar. Bir kez parmağını gözüme sokmaya çalıştı. Her geldiğinde çocukları dövdü. Dayanamayınca üvey ağabeyimin oğlu Hamdullah\'a yalvarıp, eşimi vurması için birini bulmasını istedim. 20 gün önce ben ve Hamdullah, İdris ile buluştuk. İdris, \'Temizleyeyim mi yoksa yaralayayım mı\' diye sordu. 2 ayağından yaralamasını söyledim. Öldürmek için 25, yaralamak için 10 bin lira istedi. 10 bin liraya anlaştık. Pişman olursam arayacağımı söyleyip, İdris\'in numarasını aldım. Bayrama 2 gün kala eşim Diyarbakır\'a geldi. Eşimin telefonundan İdris\'i arayıp geldiğini söyledim. İdris, gündüz olayı yapmasının tehlikeli olacağını söyleyince, ısrar etmedim. Eşim gelince İdris\'e balkondan eşimi gösterdim. Bir süre sonra çocuklar silah sesi geldiğini söyledi. Kapıyı açtığımda inleme sesi geldi. İndiğimde eşim vurulmuş, duvara yaslanmıştı. Elini kafasına götürünce kafasından kan geldi. Bacağından yaralamasını söylediğim için kafasından vurulduğunu anlayınca bağırmaya başladım. İdris\'e para verme fırsatım olmadı. Eşim birkaç kez eve porno kaset getirip, kızıma izletti. Kızıma cinsel tacizde bulunmak istedi ve boğma girişiminde bulundu. Amacım öldürtmek değildi. Sadece sakat bırakmak istedim.dedi. KOCASINI ÖLDÜRMEM İÇİN 10 BİN LİRA VERDİ Cinayeti işleyen İdris Yıldırım, Nuriye Demir\'in kendisini azmettirdiğini belirterek, Kocasını öldürmem için 10 bin lira verdi. Bayramın ikinci günü arayıp, akşam kocasını dışarı göndereceğini söyledi. İşi yapmaya karar verdim ve takip ettim. Binaya girince 4 el ateş ettim. Karanlık olduğundan nereden vurduğumu görmedim.dedi. CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU 18 yaşından küçük olduğu için hakkında ayrı soruşturma yürütülen maktulün kızı A.D. ise Babam çocukluğumdan beri bana cinsel istismarda bulunuyordu. Evlendikten sonra bir kaç kez telefonla taciz etti. En son 6-7 ay önce annemin evinde taciz etti. Bu şekilde bir çok kez istismarda bulundu. Evlenmeden önce anneme anlattım, inanmadı. Babamın, teyzem ile ilişkisi ortaya çıkınca doğru söylediğimi anladı. Babam telefonundan müstehcen videoları bana izletmek istiyordu.dedi. SAVCIHAKSIZ TAHRİK ALTINDA SUÇU İŞLEDİ Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Nuriye Demir\'in \'Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme\' suçundan 18 yıldan 24 yıl, kiralık katili bulan Hamdullah Yiğit ile 10 bin liraya cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Yıldırım ve Özkan Güzel\'in ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. Nuriye Demir\'in eşini öldürmesi için İdris Yıldırım\'a 10 bin lira ödediği belirtilen iddianamede, şüphelilerin ortak karara varıp, cinayeti tasarladıkları kaydedildi. Maktulün eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle daha önce para cezasına çarptırıldığı ve halen 2 dosyada yargılandığı belirtilen iddianamede, 22 Kasım 2016 günü maktulün, çamaşır makinesi hortumu ile Nuriye\'nin boğazını sıktığı, yumruk ve hortumla dövdüğü ifade edildi. Nuriye ve Aziz Demir arasında yargıya taşınan olaylar, maktulün eşini aldattığına ve şiddet uyguladığına dair beyanlar, maktulün başka kadınla cinsel içerikli fotoğrafları ve kızına cinsel istismarda bulunduğuna dair ifadeler dikkate alındığında Nuriye Demir\'in haksız tahrik altında suçu işlediğini belirten savcı, diğer şüphelilerin haksız tahrik hükümlerinden yararlanamayacağını vurguladı.