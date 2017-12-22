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(Arşiv Görüntü) Polisin attığı plastik mermiyle bir gözünü kaybeden taraftara 376 bin lira tazminat

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSASPOR'un Türkiye Ziraat Kupası rövanş maçında, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenilerek elenmesinin ardından çıkan olaylarda, polisin attığı plastik merminin sağ gözüne isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Osman

22 Aralık 2017 19:05

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'un Türkiye Ziraat Kupası rövanş maçında, kendi sahasında Galatasaray\'a 5-2 yenilerek elenmesinin ardından çıkan olaylarda, polisin attığı plastik merminin sağ gözüne isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Osman Akarsu Yılmaz\'a (31), mahkeme 376 bin 879 lira 34 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi. Bursa Atatürk Stadyumu\'nda 2014 yılı Nisan ayında Türkiye Ziraat Kupası\'nın yarı final rövanş maçında, Bursaspor’un Galatasaray’a 5-2 yenilmesinin ardından maç sonrası yönetimi istifaya çağıran taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi, sıkılan gazlardan etkilenirken, polisin attığı plastik mermilerden biri, Karşılaşmayı tribünde Bursaspor formasıyla izleyen Osman Akarsu Yılmaz’ın sağ gözüne isabet etti. Geçimini çay ocağı işleterek sağlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz\'ın darbeye bağlı olarak sağ gözünün içinde kanama olduğu tespit edildi. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Yılmaz\'ın sağ gözü görme yetisini kaybetti. Tedavisi tamamlandıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Osman Akarsu Yılmaz, komiser yardımcısı Aydın T. ve polis memuru Nedim K. hakkında ceza davası açtı. 16\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Aydın T. ve polis memuru Nedim K. hakkında, \'taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek\' suçundan 2\'şer yıla kadar hapis talebiyle açılan davada komiser yardımcısı Aydın T. beraat ederken, Nedim K. ise 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Hükmün geri bırakılmasına karar verdi. VALİLİK VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ\'NE TAZMİNAT DAVASI Osman Akarsu Yılmaz, ceza davasının sonuçlanmasının ardından bu kez Bursa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne tazminat davası da açtı. Bursa 3\'üncü İdare Mahkemesi\'nde görülen davada bilirkişi Yılmaz\'ın sağ gözünde kalıcı körlük olması nedeniyle uzmanlar tarafından, Yılmaz\'ın iş gücü kaybına karşılık 336 bin 879 lira 34 kuruş rakam belirledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği avukatlarının yaptığı son savunmadan sonra mahkeme, çıkan olaylarda bir gözünü kaybeden Osman Akarsu Yılmaz\'a, 40 bin lirası manevi olmak üzere toplam 376 bin 879 lira 34 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi.

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