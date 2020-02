(Arşiv Görüntü) Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz artık bitmiştir

Enver ALAS, Cansel KİRAZ - İSTANBUL / DHA TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçen hafta istifa eden Orhan Gencebay, bugün de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Gencebay\'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül de istifasını sundu. Orhan Gencebay, Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, düzenledikleri basın toplantısı ile MESAM yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladılar. Gencebay\'ın Etiler\'deki çalışma ofisinde bir araya gelen 5 sanatçı adına açıklamayı Orhan Gencebay yaptı. \"ARİF SAĞ İLE DOSTLUĞUM BİTMİŞTİR\" Gencebay konuşmasının başında istifasının ardından MESAM Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Arif Sağ ile medya üzerinden yapılan açıklamalara değindi. Haberlere konu olan açıklamaların maksatlı ve art niyetli olduğunu kaydeden Gencebay, bunları reddederek, şiddetle kınadığını belirtti. Gencebay, \"Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı, saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı, bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum\" dedi. İSTİFA DİLEKÇESİNİN SIZDIRILMASINA TEPKİ Gencebay, MESAM yönetim kurulu başkanlığından istifasına ilişkin sunduğu dilekçenin basına sızdırılmasına \"Dilekçemi, MESAM dışına çıkartanların, şahsıma zarar vermek için dilekçemin içeriğini saptırarak art niyetli başka amaçlar için kullanmak istediği şüphesi taşımaktayım\" diyerek tepki gösterdi. \"KUTSAL OLAN DEĞERLERİMİZİ DAHİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEMEKTEDİRLER\" MESAM yönetiminde yaşananlara değinen Orhan Gencebay, \"MESAM\'da yaşanan sorun, asla mezhep veya etnik köken sorunu değildir. Ancak her genel kurul öncesi olduğu gibi birileri bütün kutsal değerlerimizi seçime malzeme yapıp buna yaslanarak seçilmek gayretinde olduklarının düşüncesini taşımaktayız. Bu şahıslar, sanatın ve sanatçının sorunlarını önemsemeyip kendi şahsi menfaatleri doğrultusunda bencilce hareket etmekte ve sırf seçim kazanmak için her türlü argümana başvurmakta ve kutsal olan değerlerimizi dahi kullanmaktan çekinmemektedirler\" diye konuştu. \"SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI\" İDDİASI Orhan Gencebay, MESAM\'ın şu anki yönetim şekliyle, bilgi yetersizliğiyle sorunların üstüne gidememesiyle eser sahiplerine hiçbir yararlı çalışma yapamayacak durama geldiğini ifade etti. Yönetim kurulu toplantılarında yaşanan olumsuzluklara değinen Gencebay, şunları söyledi: \"Bir sanatçı topluluğunu bırakın en sıradan bir işletmede dahi kabul edilecek şeyler değildir. Yönetim kurulu üyelerimizden bazıları, kendilerini MESAM\'ın sahibi olarak görmüş olacaklar ki fikirlerini beğenmedikleri bazı yönetim kurulu üyelerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunma cüretini gösterebilmektedirler. Bütün yönetim kurulu üyelerinin ve personelin tanık olduğu bu olaylar nedeniyle üyelerin özgür iradeleri her zaman tehdit altındadır. Yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken hep aynı kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan pek çok yönetim kurul üyesi olmuştur. Bizler bunu dostane bir anlayış ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirerek kurum dışından insanların duymasına izin vermedik.\" \"MESAM KİMSENİN MALI DEĞİLDİR\" \"MESAM kimsenin malı değildir\" diyen Gencebay, \"MESAM\'ın 9 bin 600 civarında üyesi var. Fakat bazı bilinç yetersizleri ve bencilleri MESAM\'ı kendi mallarıymış gibi yönetmek istemekte, karşı çıkanları da MESAM\'dan ihraç etmektedirler. MESAM\'ın yönetim ve hizmet sistemi baştan aşağı ele alınarak iyileştirilmesi şarttır. MESAM, gelişmiş ülkelerin meslek birlikleri standartlarına süratle getirilmelidir. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımla birlikte MESAM\'ı gelişmiş yüksek standartlara çıkartacağımıza inanarak başkanlık görevini kabul ettim. Telif haklarını gereği gibi almak için başarılı ülkeleri örnek alarak, onların neler yaptığını öğrenip sistemimizdeki eksik ve yanlışları tamamlayıp düzelteceğimize inanıyordum. Daha önce yapılan yanlışlıkları tespit ettik ve düzeltmeye çalıştığımız için bazıları bundan rahatsız oldu\" ifadelerini kullandı. \"AYRILMAK ZORUNDA BIRAKILDIK\" Orhan Gencebay, \"Bizler MESAM yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmak zorunda bırakıldık. MESAM üyeliğimiz devam ediyor. MESAM, bizim ve tüm eser sahiplerinin evidir. Asla bir grubun olamaz. Yakında yapılacak olan MESAM olağan genel kuruluna, tüm asıl üyelerimizi katılmaya, seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ve kurumlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz\" şeklinde konuştu. ARİF SAĞ İLE ARANIZDA POLİTİK BİR SORUN MU VAR? Basın açıklamasının ardından Orhan Gencebay ve istifa eden sanatçı dostları basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin \" Arif Bey(Arif Sağ) ile aranızda politik bir mesele var mı? şeklindeki sorusuna Gencebay, \"Etnik veya mezhepsel; böyle bir şeyin laf edilmesi utanç vericidir. Benim siyasetle de işim yok. Siyaseti, siyasetçiler yapsın. Ben sanatçıyım. Sanat siyaset yapmaz. Sanat, iyiyi, doğruyu, estetiği, adaleti, her olumluyu anlatır. Fakat bu değerleri bilen, saygı duyan hangi siyasi kurum varsa ona saygı duyarım\" şeklinde yanıt verdi. İLKAN: ÖN YARGILARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK Ahmet Selçuk İlkan ise konuşmasında \"MESAM\'daki çekişme, bir \'Orhan Gencebay, Arif Sağ\' çekişmesi asla değildir. Buradaki esas konu müzik eser sahiplerinin daha iyi noktaya gelmesi sorunudur. Biz, masada önce saygıyı sonra güveni kaybettik. Ön yargıların hakim olduğu bir masada oturmaktan yorulduk, bıktık. Bugüne kadar yaşamadığımız ön yargılarla karşı karşıya kaldık. Bunun sonucunda da MESAM\'ın en tecrübeli elemanlarını kaybettik\" dedi. SUAT SUNA: MESAM\'IN DÜNYA SEVİYESİNE NASIL GELECEĞİNİ KONUŞALIM Fuat Güner de yönetim kurulunun birlikte çalışamaz bir hale geldiğini anlatırken, Suat Suna da yönetim kurulunda herşeye karışıldığını söyledi. Suna, \"Şu anda yönetime devam eden ve bana göre \'seçilmek için her şey mübahtır\' yolundan diğer arkadaşlarımıza tavsiyemiz şudur; artık MESAM\'ı yönetmeye çalışmasınlar. Burası da profesyonel bir şirket gibi liyakatli, işletme konusunda eğitimli kişilere devredilsin. Sadece stratejileri ve politikaları belirlensin. Bizler, MESAM\'ın dünya seviyesine nasıl geleceğini konuşalım\" ifadelerini kullandı.