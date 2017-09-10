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(Arşiv Görüntü) Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Kağızman İlçesi'nde öldürülen PKK'lı 5 teröristten birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de konvoyuna saldırı düzenleyen Andok/Siyabent kod adlı Göksal Tiryaki olduğu ortaya çıktı

10 Eylül 2017 13:01

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde öldürülen PKK\'lı 5 teröristten birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'de konvoyuna saldırı düzenleyen Andok/Siyabent kod adlı Göksal Tiryaki olduğu ortaya çıktı. Kağızman kırsalında 31 Ağustos\'ta terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4\'ünün kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristlerin \'Cemil\' kod adlı Yunus Kamış, \'Bawer\' kod adlı İdris Güzel, \'Andok/Siyabent\' kod adlı Göksal Tiryaki ve \'Mazlum\' kod adlı Fırat Sevinç olduğu belirlendi. Göksal Tiryaki\'nin, 25 Ağustos 2016\'da Artvin\'in Ardanuç İlçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konvoyuna düzenlenen saldırıya katıldığı belirtildi. Tiryaki\'nin ayrıca 31 Temmuz 2015\'te de Kars\'ın Kağızman İlçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu jandarma uzman çavuş Ali Gökçe\'nin şehit olduğu eylemde de yer aldığı ifade edildi.

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