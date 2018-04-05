(Arşiv Görüntü) Karısını öldüren eşe, 'tasarlayarak öldürmek"ten müebbet hapis cezası istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ARKADAŞINA eşinin kafasına sıkacağını söyledi, 10 Ekim 2017 tarihinde eşini bıçakladı. 15 Ekim 2017 tarihinde öldüreceğine dair tehdit mesajları gönderdiği eşi hem karakola başvurdu hem de aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. 9 gün sonra 24 Ekim tarihinde yeniden eşini tehdit etti, eşi yine soluğu karakolda aldı. 4 gün sonra 28 Ekim tarihinde aracıyla seyir halinde olan eşine 4 kurşun sıkarak öldürdü. Tüm bu detayların yer aldığı iddianamede Emrah Yılmaz için, eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı \"Tasarlayarak öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde Emrah Yılmaz\'ın (40) 10 Ekim 2017 tarihinde evde tartıştığı eşi Selva Sağlam Yılmaz\'ı (61) bıçakladığı, ardından da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü, kadının kendisini bıçaklayan eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. 10 EKİM\'DE BIÇAKLANDI, 15 VE 24 EKİM\'DE TEHDİT EDİLDİ, 28 EKİM\'DE ÖLDÜRÜLDÜ 15 Ekim tarihinde tekrar polise başvuran Selva Sağlam Yılmaz\'ın kendisi ve kardeşine eşi Emrah Yılmaz\'ın tehdit mesajları gönderdiğini, aile mahkemesine başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilen iddianamede, \"24 Ekim 2017 tarihinde tekrar karakola başvurarak eşinin mesaj yoluyla kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu, buna yönelik mesajları tutanak altına aldırdığını, çantasından aldığı kredi kartları ile para çektiğini, çantasında bulunan bir kısım parayı da çaldığını\" bildirdiği belirtildi. TİCARİ TAKSİDEN İNİP EŞİNİN ARACINA ATEŞ ETTİ İddianamede, Selva Sağlam Yılmaz\'ın 28 Ekim 2017 tarihinde aracı ile Kadıköy Merdivenköye\'de seyir halinde iken ticari taksiden inen Emrah Yılmaz\'ın araca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı, Selva Sağlam Yılmaz\'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay yerinde bulunan mermi çekirdeği ve kovanların bir gün sonra yakalanan şüpheliden ele geçirilen tabanca ile uyumlu olduğu belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Selva Sağlam Yılmaz\'ın vücudunda 4 adet mermi giriş izine rastlandığı, bunlardan üçünün öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Şüphelinin sorgusunda eşini başkası ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için cinnet geçirip bıçakladığını söylediği belirtilen iddianamede, olay günü Merdivenköy\'e kiralık daire bakmak için gittiğini, yolda eşinin aracına rastladığını, taksiciye aracı takip etmesini söylediğini, trafik sıkışınca da taksiden inip 4 el ateş ettiğini, gittiği Akyazı\'da ormanda saklandığını, hava soğuk olunca da jandarmaya konum atarak teslim olduğunu beyan ettiği ifade edildi. ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ARKADAŞINI ARAYARAK, \'ÇOK MUTLUYUM\' DEMİŞ İddianamede tanık Ali Osman Yıldızhan\'ın beyanlarına da yer verildi. Tanık Ali Osman Yıldızhan\'ın, ifadesinde Emrah Yılmaz\'ın olaydan 20 gün önce yanına gelerek eşinin kafasına sıkacağını söylediği şeklinde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, \"Ali Osman Yıldızhan olay günü de Emrah\'ın kendisini arayarak, \'çok mutluyum, \'huzurluyum\' şeklinde beyanda bulunduğu\" belirtildi. CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ Emrah Yılmaz ile Selva Sağlam Yılmaz\'ın resmi nikahlı eş oldukları, parasal sorunlar nedeniyle aralarında bazı sorunlar yaşandığı, şüphelinin bu nedenle olay tarihinden önce de eşini bıçakladığı belirtilen iddianamede, \"Sonrasında da tehdit içeren mesajlar gönderdiği, bunun üzerine maktul Selva Sağlam Yılmaz\'ın aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı aldırdığı, bıçaklama ve tehdit olaylarına ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldüğü, şüphelinin maktulü öldürmeyi planladığı, olay günü maktulün aracıyla geçeceği noktayı önceden öğrenip ticari taksi ile buraya geldiği, maktulün aracını görünce de ticari taksiyi durdurarak araçtan inerek maktule tabanca ile ateş ettiği, şüphelinin daha önce maktulü öldüreceğine ilişkin mesajlar göndermesi, tanık Ali Osman\'a maktulün kafasına sıkacağını söylemesi, olay günü maktulü takip edip eylemini gerçekleştirmesi dikkate alındığında, eylemini tasarlayarak işlediğinin sabit olduğu, şüphelinin anlatılan şekilde tasarlayarak eşini kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede şüphelinin ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet suçundan da cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.