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(Arşiv Görüntü) Karakol bahçesinde 14 yaşındaki çocuğu vuran 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis merkezinin bahçesinde, ailesinin kavgalı olduğu taraftan E

22 Kasım 2017 18:50

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis merkezinin bahçesinde, ailesinin kavgalı olduğu taraftan E.C.Z. (14) ile teyzesi Gürcü Yeniçeri\'yi (29) tabancayla yaralayan Y.C.K. (13), tutuklandı. Olay, geçen 19 Kasım günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Caddesi\'ndeki polis merkezinin bahçesinde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki ailenin fertleri, kısa süre önce birbirlerinin evlerine tüfekle ateş edildiğini iddia ederek şikayette bulunmak amacıyla Köprübaşı Polis Merkezi\'ne geldi. Polis merkezinin bahçesinde karşı karşıya gelen taraflar burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kavgalı oldukları ailenin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.C.Z karnı ve koltuk altından, teyzesi Gürcü Yeniçeri de sol kolundan yaralandı. Kanlar içinde saldırıdan kaçıp kurtulmak isteyen E.C.Z., polis merkezi bahçesinin dışındaki kaldırımda yere yığıldı. Yaralı çocuk ile teyzesi, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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