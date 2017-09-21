(Arşiv Görüntü) İstanbul adalet sarayı önünde silahlı kavga

ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - Özden ATİK - İSTANBUL DHA Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu. ADLİYE ÖNÜNDE KARŞILAŞTILAR Sultangazi\'de Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunda 24 Ocak\'ta iki grup arasında çıkan çatışmada silahlı çekilmiş, 3 kişi ölmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne \"Kasten öldürme\", \"Ruhsatsız silah bulundurmak\", \"Tehdit\" ve \"Yaralama\" suçlarından dava açıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün davanın ilk duruşması görülecekti. Ancak duruşma öncesi iki grup arasında saat 11.00 sıralarında adliye önündeki meydanda silahlı çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştı. 4-5 el silah sesi duyuldu, silah seslerinin duyulmasıyla adliyenin içeresindekiler yere yattı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet görevlisi adliyenin meydanına akın etti. Gruplara müdahale eden polis, şüphelileri teker teker gözaltına aldı. İlk olarak iki kişi adliyenin karşısındaki çay bahçesinde yere yatırılarak gözaltına alındı. Adliyenin meydanında kaçışmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı. Kavgada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 20 kişi gözaltına alındı. SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi. Polis ekiplerinin, ara sokaklara kaçan yüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. ADLİYEDE KOŞUŞTURMA Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.