(Arşiv Görüntü) İDO ve BUDO'da sefer iptalleri -2

İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İDO\'nun iptal seferleri şöyle; 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü BUDO\'nun iptal seferleri: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14:30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)