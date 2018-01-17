(Arşiv Görüntü) İDO ve BUDO'da sefer iptalleri -2

İstanbul DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İDO\'nun iptal seferleri şöyle;
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO\'nun iptal seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)