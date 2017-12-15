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(Arşiv Görüntü) Gökçeada için altın madeni 6 yıl önce gündeme geldi

1)DÖNEMİN VALİSİ BÖYLE ŞAŞIRMIŞ! (Burak GEZEN-ÇANAKKALE(DHA) Çanakkale'nin Gökçeada İlçesinde altın madeni konusu ilk olarak, 2011 yılında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) bölgede yaptığı çalışmalar

15 Aralık 2017 13:23

1)DÖNEMİN VALİSİ BÖYLE ŞAŞIRMIŞ! (Burak GEZEN-ÇANAKKALE(DHA) Çanakkale\'nin Gökçeada İlçesinde altın madeni konusu ilk olarak, 2011 yılında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü\'nün (MTA) bölgede yaptığı çalışmalarla birlikte gündeme gelmişti. O donem Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü olan Ali Altınay, Gökçeada\'da altın rezervi tespit ettiklerini açıklayınca, toplantıya Başkanlık eden donemin Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Nerede diye sorarak şaşkınlığını gizleyememişti. Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı Salonu\'nda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının katılımıyla Koordinasyon Kurulu\'nun 2011 yılı 3\'üncü dönem toplantısında MTA\'nın Çanakkale\'deki projelerini anlatan Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Ali Altınay, Gökçeada İlçesi\'nde altın rezervi tespit edildiğini söylemesi Vali Güngör Azim Tuna başta olmak üzere, toplantıya katılanlar için adeta surpriz olmustu. VALİ TUNA YAPMAYIN YA YİMDİ BUNU ÇIKARMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ DİYE TEHKİ GÖSTERMİŞTİ Dönemin Valisi Azim Tuna, toplantıda Yapmayın ya şimdi bunu çıkarmak zorunda değilsiniz, bunlar bizim zaten dursun. Gökçeada da turizmi geliştirmeye çalışıyoruz, organik ada diyoruz sizde madeni sokmaya çalışıyorsunuz diyerek tepkisini dile getirmişti..

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