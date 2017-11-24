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(Arşiv Görüntü) Giresun’da, PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı

24 Kasım 2017 16:23

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Giresun’un Dereli ilçesinde PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.

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