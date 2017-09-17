(Arşiv Görüntü) Geçitli'deki patlamada ölen 9 sivil, dualarla anıldı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Geçitli Köyü yakınlarında 7 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Saldırıda 2\'si çocuğu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, ödenen paranın \'terör mağduru olmadıkları\' gerekçesiyle kesildiğini, bugüne kadar ödenen 27 bin TL\'nin de geri istendiğini öne sürdü. 16 Eylül 2010 tarihinde yola PKK\'lı teröristlerce döşenen mayın, Geçitli Köyü\'nden Hakkari\'ye giden Erol Aydın yönetimindeki minibüsün geçişi sırasında uzaktan kablo düzeneğiyle patlatıldı. Şiddetli patlamada minibüste bulunan Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30) öldü. Ölenler, Geçitli Köyü\'nde mezarları başında olayın yıldönümünde anıldı. Burada hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, Yasin okundu, dualar edildi. Anma töreninde, Cahit Erol, 7 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2\'si çocuğu olmak üzere 9 yakınının öldüğünü söyledi. Erol, şu iddialarda bulundu: \"Bugün yine patlamanın yıl dönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan geçen zamana rağmen failler bulunamadı. Olayın ardından yaşandığı bize \'Siz terör mağdurusunuz\' diyorlardı. Devletin bana ve patlamada yaralanan torunlarım Zeynep ve Sudenaz için terör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 TL maaş, SGK tarafından 8 ay önce gönderilen bir yazı ile kesildi. Bize, \'Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı iade edeceksiniz\' dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL\'yi geri vereceğim. Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini ispatlasınlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Amacımız; para veya tazminat değil. Defalarca şehadet belgesi almak için uğraştım. Bu belgeyi bize vermediler. 4 yıl önce dosyam Van 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gitti. Dosyamız 1 yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrardan açılmasını istiyoruz. Açılmadığı takdirde dosyamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne göndereceğiz. Türkiye\'de hakkımızı arayamadığımız için bir daha asla anma yıldönümü yapmayacağım.\"