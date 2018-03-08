(Arşiv Görüntü) FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına yönelik aralarında şarkıcı Attila Taş’ın da olduğu 29 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Atilla Taş\'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanıklardan Murat Aksoy\'a 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı. Yine sanıklardan Cuma Ulus silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, \"Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum\" dedi.