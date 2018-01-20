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(Arşiv Görüntü) Eski Emniyet Müdürleri sorgularının ardından tekrar cezaevine gönderildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) ABD'de, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinden getirilerek emniyette sorgulanan eski emniyet müdürlerinin ifade işlemleri tamamlandı

20 Ocak 2018 16:26

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) ABD\'de, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinden getirilerek emniyette sorgulanan eski emniyet müdürlerinin ifade işlemleri tamamlandı. 3 eski emniyet müdürü yeniden cezaevine gönderildi. 12 Ocak Cuma günü sorgulanmak üzere cezaevinden alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy\'a Reza Zarrab\'ın sanıkken tanık olduğu Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya belge kaçırılması, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'la ilişkileri ve İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen \'17-25 Aralık kumpası\' davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD\'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz ile olan bağlantıları hakkında sorular yönelttildiği öğrenildi. Saygılı, Topçu ve Aksoy sorgulamalarının ardından cezaevine geri gönderildi.

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