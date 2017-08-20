(Arşiv Görüntü) Erdoğan 'Oy Vermeyin' dedi, O 'Boykot Edin' çağrısı yaptı

Temel Elcivan, Duisburg, 20 Ağustos, (DHA)- Almanya\'da göçmenler tarafından kurulan ve yedi yıldır faaliyet gösteren Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Almanya Milletvekili Genel Seçimleri\'ne katılmayacağını aylar önce açıklamıştı. Aylar önce söz konusu seçimler için katılmama kararı alan BIG Partisi\'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a dikkat çeken bir destek geldi. Almanya\'da 2010 yılında kurulan ve 34 ayrı seçime katılan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG)\'n den, Almanya\'da yaşayan Türk kökenli seçmenlere seslenerek, “Türkiye \'ye düşmanlık yapan partilere oy vermeyin“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tam destek geldi. Erdoğan\'ın „Türkiye\'ye düşmanlık politikası yapan SPD, CDU ve Yeşiller\'e oy vermeyin, başka partilere oy verin“ çağrısını, daha da ileri taşıyan Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız Türk kökenli seçmenlere, seçimleri boykot etme çağrısı yaptı. Dün akşam Sosyal Paylaşım sitesi Facebook hesabından \'Almanya Federal Seçimlerini Boykot Çağrısı\' başlıklı yazısı ile Türk kökenli seçmenlere seslenen Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, “Herkesin bildiği gibi Almanya federal meclisindeki tüm partiler referandum sürecinde aralıksız Türkiye hükumeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a karşı hayır kampanyası yürüttüler ve çeşitli algı operasyonlarına baş vurdular. Türkiye Cumhuriyeti\'nin demokratik seçilmiş Cumhurbaşkanını araçsallaştırarak, şahsını hem demonize hem de itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ve Alman medyasının da desteğiyle maalesef bundan da siyasi rant elde ettiler ve halen ediyorlar” ifadelerine yer verdi. Yazısının devamında, “BIG Partisi genel başkanı olarak bunu son derece kınıyorum. Mevcut sistem partileri bu tavırlarıyla hem toplumu bölüyorlar, hem de Almanya\'nın ayrımcılık, ırkçılık ve fırsat eşitsizliği gibi gerçek sorunlarından saptırıyorlar. Aktüel olarak da, Alman hükumeti Türkiye ile Gümrük Birliği\'nin genişletilmesini hayata geçirmeyeceğini beyan ederek Türkiye\'ye baskı ve hatta şantaj yapmaya çalışıyor” sözleriyle Alman partilerine yönelik eleştirilerini dahada sertleştiren Haluk Yıldız, şöyle devam etti: Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye kökenli seçmenlere, Almanya\'nın Türkiye\'ye olan menfi tavrından dolayı Almanya\'nın büyük partilerini seçmeyin diye bir çağrıda bulunmaktadır. Bu siyasi bir misilleme olarak görülebilir. Bu çağrı elbette ki Cumhurbaşkanı\'na sempatisi olan birçok seçmeni etkileyecektir. Biz Almanya\'da kurulu bir parti olarak bu tür karşılıklı müdahaleleri pek tasvip etmiyoruz, çünkü bu durum maalesef karşılıklı ön yargılara sebep veriyor ve toplumun daha da kutuplaşmasını ve bölünmesini sağlıyor. Bize göre Almanya\'daki Türk toplumu artık siyasi olarak şuurlanmalı ve kendini temsil edecek tek bir siyasi oluşumda birleşmelidir. Bu oluşum ancak, 7 senelik ciddi emeği olan, 34 seçime katılmış, 9 eyalette 40\'ın üzerinde teşkilatı bulunan BIG Partisi olabilir. Ancak biz BIG Partisi olarak seçmenlere bu genel seçimleri komple boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz ve bu yüzden kendimiz de bu seçimlere parti olarak katılmıyoruz. BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, boykot gerekçelerini şöyle sıraladı: 1. Türkiye düşmanlığı ve aşırı popülizm üzerine kurulu antidemokratik bir seçim kampanyasına, bundan dolayı oy kazanılmasına ve toplumun bölünmesine destek vermek ve alet olmak istemiyoruz! 2. Senelerdir burada yaşayan çeşitli grupları birbirine karşı kışkırtan bu siyasete seçimi boykot ederek dur diyoruz! 3. Bizim 7 senelik varlığımıza, sürekli birlik çağrımıza ve çabalarımıza rağmen, oylarımızı ve böylece de gücümüzü bölen yapıların desteklenmesini red ediyoruz! BIG Partisi olarak bizim hedefimiz 2019\'dur. O zamana kadar siyasi birlik sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. 1. Şu anki %30\'u (400.000 oyu) geçmeyen katılımı artıracağız ve farklı siyasi partilere dağılmış olan Türkiye kökenli seçmenlerin oylarının BIG Partisinde birleşmesine yönelik çalışmalar yapacağız. 2. Teşkilatlarımızı eğitip, teşkilat sayımızı artırarak daha geniş bir kitleye ve tabana ulaşacağız ve seçmen kitlemizi siyasi olarak şuurlandıracağız. BİG Başkanı Haluk Yıldız, çok konuşulacak çağrısını „Biz BIG Partisi olarak hem yerli toplumun hem de göçmen kökenlilerin kimliklerini, değerlerini koruyan ve savunan, ayrıca meşru haklarını elde etmeleri için mücadele veren tek siyasi partiyiz. Lütfen bizi bölenlere oyunuzu vererek prim vermeyin!Ancak doğru ve şuurlu, stratejik kararlar verirsek, birlik olursak, Allah\'ın izniyle biz yakın zamanda söz sahibi oluruz. Yoksa ezilmeye, tahkir edilmeye mahkum kalırız. O yüzden tekrar herkese çağrımız şudur: Bu seçimleri boykot edin, eğer seçimlere giderseniz de seçim pusulasına kocaman şunu yazın: WAHLBOYKOTT!“ sözleriyle tamamladı. Haluk Yıldız\'ın Facebook\'tan paylaştığı bu yazı, kısa sürede mesaj yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bazıları, „boykot hariç, gerisine tamamen katılıyor ve destekliyorum“ şeklinde yorum yaparken, „siz partiyi protesto için mi kurdunuz\' yoksa bizde varız demek için mi kurdunuz. Hani alternatifliğiniz nerede kaldı. Madem boykot diyorsunuz, o zaman sizin ha varlığınız ha YOKLUĞUNUZ“ yazanlarda oldu. Haluk Yıldız paylaşımının sonunda, Alman siyasi partilerin logolarını siyah renk içerisinde yer vererek, „seçim boykotu, popülist ve bölücülere oy yok“ diye yazdı.