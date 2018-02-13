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(Arşiv Görüntü) Erdal Tosun'un ölümü... Sanık sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

  Ümit TÜRK İstanbul / DHA SARIYER'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Şubat 2018 16:13

 

Ümit TÜRK İstanbul / DHA

SARIYER\'de trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sarıyer Maslak\'ta 29 Kasım 2016\'da ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 

Nihat Şaki\'ye bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan  İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada Tosun ailesini avukat temsil etti. 

 

\"ÇOK ÜZGÜNÜM… BERAATİMİ İSTİYORUM\"

Tutuksuz sanık Nihat Şaki, \"Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay olu. Erdal Tosun\'un hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum\" dedi. 

 

DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nihat Şaki\'yi, \"Taksiren ölüme sebebiyet vermek\"ten suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. 

 

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Maslak, Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı\'nda 29 Kasım 2016\'da Nihat Şaki\'nin kontrolünden çıkan araç, ünlü oyuncu Erdal Tosun\'un kullandığı otomobilin üzerine düşmüş, otomobilinde sıkışıp kalan Tosun, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Nihat Şaki çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış,14 Şubat 2017\'de tahliyesine karar verilmişti.  İddianamede, şüpheli Nihat Şaki hakkında \"bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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