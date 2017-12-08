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(Arşiv Görüntü) Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davasında 5 sanığa tahliye (1)

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 8

08 Aralık 2017 16:57

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, dönemin Istanbul Jandarma görevlileri Bekir Yokuş, Emre Cingöz, Ecevit Emir, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş\'in tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 11\'e düştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

 

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