(Arşiv Görüntü) 'Cumhurbaşkanı'na suikast davası'nda gerekçeli kararın yazımı tamamlandı

Taylan YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanık için yaklaşık 1.5 ay önce kısa kararını açıklayan Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, gerekçeli kararın yazımını da tamamladı. Kararın 2 bin 462 sayfa olduğu ve 5 cilt halinde basımının yapılacağı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, kararda sanıkların tüm itiraz ve iddialarına cevapların nakış nakış işlenip verildiğini söyledi. 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 46 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Yargılama sonrasında bazı askerlerin dosyalarının ayrılması üzerine mahkeme 43 sanık için karar verdi. Davada; Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, Muhammet Burak İpek, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya, Hasan Aslanbay ile Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan Şükrü Seymen, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Murat Köse, Mehmet Öztürk, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz ile SAT timi üyeleri Ali Sarıbey, Haldun Gülmez ve helikopter pilotları Davut Uçum, Murat Dağlı, Zeki Göçmen, Ali Aktürk, 4\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. SAT timinde görevli Özay Cöder, Tuğgeneral Ünsal Coşkun ve Albay Osman Kılıç ise 1\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. İkinci pilotlar Yücel Ekizoğlu 4 kez ömür boyu, Haydar Murat Özden 3 kez ömür boyu, Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile helikopter teknisyenleri Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit 1\'er kez ömür boyu hapis cezası aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yaveri Albay Ali Yazıcı 18 yıl, Tümgeneral Tezcan Kızılelma 15 yıl yıl hapis cezası aldı. Akıncı Üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti. \'NAKIŞ NAKIŞ CEVAP VERİLDİ\' Kısa karardan sonra mahkeme heyeti, bu kez gerekçeli kararını açıklamak üzere yazıma başladı. Dün tamamlanan gerekçeli kararın 2 bin 462 sayfadan oluştuğu öğrenildi. Matbaaya basıma verilen gerekçeli kararın 5 cilt halinde basılacağı açıklandı. Bu arada kararın çok uzun olması nedeniyle UYAP\'a (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) yükleme işleminin henüz tamamlanmadığı da ifade edildi. Kararla ilgili açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, kararda sanıkların tüm itiraz ve iddialarına cevapların nakış nakış işlenip verildiğini söyledi. İlyaz Yavuz, \"Sanıkların itiraz ettiği tüm hususlara ayrıntılı şekilde yanıtlar verildi. Adeta nakış nakış işlendi. Hepsi çürütüldü\" dedi.