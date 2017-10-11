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(Arşiv Görüntü) Camların sandalyelerle kırılması hastane yangınında faciayı önledi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri'nin ek binasının 2'nci katında, pazar günü çıkan ve hastanedeki 181 hastanın tahliye edildiği yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı

11 Ekim 2017 15:38

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri\'nin ek binasının 2\'nci katında, pazar günü çıkan ve hastanedeki 181 hastanın tahliye edildiği yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Yangının doğum salonundaki elektrik panosunun patlamasıyla başladığı, ameliyathane ve çocuk yoğun bakımındaki elektrik panolarının peş peşe patladığı ve odaların dumanla dolduğu belirtildi. Yoğun bakım servisinde, 10 çocuğun tedavi gördüğü odaya giren doktor ve görevlilerin, camları sandalyelerle kırarak, dumanın tahliyesini sağladığı ve büyük bir faciayı önlediği öğrenildi. YANGIN ÇIKTIĞI SIRADA 3 KADIN DOĞUM MASASINDA BEKLİYORMUŞ Merkez Bağlar İlçesi\'nde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinikleri\'nin ek binasında 8 Ekim Pazar günü çıkan yangınla ilgili detaylar belli oldu. Yangının yaşandığı gece, özellikle çocuk yoğun bakımında büyük bir facia, doktor ve hastane görevlileri sayesinde ucuz atlatıldı. Yangın, saat 17.30 sıralarında, 3 kadının doğum hazırlığı yaptığı 2\'nci katta bulunan doğum salonundaki elektrik panosundan çıktı. Doktor ve sağlık görevlileri, yangın çıktığı sırada bir kadının doğum yapmasını sağlarken, yeni doğum yapan kadınla diğer 2 kadın hastane bahçesindeki camiye taşındı. Buraya gelen ambulanslarla kadınlar, başka hastanelere sevk edildi. CAMLARI SANDALYELERLE KIRIP, FACİAYI ÖNLEDİLER Hastenede görevliler, doğum salonundaki yangına müdahale ederken, bu kez bir üst kattaki ameliyathanenin elektrik panosu patladı. Burada çıkan yangın sırasında, ameliyathanede kimse bulunmazken, aynı dakikalarda bu kez 4\'üncü kattaki çocuk yoğun bakım servisinde yaklaşık 10 çocuğun tedavi gördüğü bölümdeki elektrik panosu patladı. Bunun üzerine çıkan yangınla birlikte çocuk yoğun bakımı, dumanlar altında kaldı. O sırada tedavi gören çocuklar, cihaza bağlı bulunduğu için yoğun dumandan etkilenmedi. Doktor ve görevliler, dumanı tahliye etmek için bu kata girdi. Görevliler, itfaiyle ekipleri gelmeden hemen önce bulduğu sandalyelerle camları kırarak, dumanın tahliyesini sağladı. Daha sonra çocuklar, buradan çıkarılarak, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Doktorla görevlilerin bu çabası, büyük bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle camlar özel aletlerle kırıldı. Yoğun duman, ekiplerin çalışmasıyla hastane katından giderildi. Hastanenin ilk önce 2\'nci kattındaki elektrik panosunun patlamasıyla çıkan daha sonra 3\'üncü ve 4\'üncü katlardaki panoların yanmasıyla devam eden yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı. Öte yandan farklı hastanelere sevk edilen 181 hastanın büyük kısmının, merdivenlerin bulunduğu bölümlerde duman olması nedeniyle yangın merdivenlerinden tahliye edildiği öğrenildi. Yangın sonrası hastane içindeki dumanlar, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası tahliye edilirken, hastanenin gece saatlerinde yeniden faaliyete başladığı belirtildi.

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