(Arşiv Görüntü) Belediye başkanına 'taciz'den gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu İlçesi\'ne bağlı Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Saim Çevik, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire 25 yaşındaki T.D.\'yi taciz edip evinde alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Saim Çevik\'in, AK Parti\'den ihraç edildiği, ayrıca belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik\'in, Bolu\'ya geldiğinde kaldığı evinde meydana geldi. Başkan Saim Çevik, iddiaya göre kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire T.D. ile önce içkili restoranda yemek yedi. İkili ardından, Başkan Çevik\'in evine gitti. Saim Çevik, 1\'inci kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Yaralanan kız, Başkan Çevik\'in aradığı bir yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.D., başından geçenleri polise anlattı. T.D.\'nin, restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranı söyleyip, \'Beni kurtar\' diye mesaj attığı da ileri sürüldü. T.D.\'nin şikayetçi olması üzerine Başkan Saim Çevik, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saim Çevik, bugün Bolu Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıkta sorgusu süren Başkan Çevik\'in, polise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Başkan Çevik\'in, T.D.\'nin kendisiyle iş için sürekli gürüşmek istediğini, bazı sağlık kuruluşlarına iş görüşmesi yapması için gönderdiğini, olay günü de yine iş konusunda yardımcı olmak için buluştuklarını söylediği belirtildi. Öte yandan Başkan Saim Çevik\'in, dün akşam toplanan Ak Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısında partiden ihraç edildiği, ayrıca belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi.