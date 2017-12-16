(Arşiv Görüntü) Bangladeşlileri yurda kaçak sokmak için tekerlekli sandalyeye bindirmiş, kurumsal yelek giydirmişler

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda tekerlekli sandalye hizmeti veren bir şirkette çalışan 3 kişi, Dış Hatlar Terminali Arındırılmış Salon olarak bilinen bölgede bulunan Bangladeşli 3 yolcuyu, Türkiye\'ye sokmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, Bangladeşlileri yurda sokmak için hasta yolcuların kullandığı tekerlekli sandalyeye bindirdikleri, kurumsal yeleklerini kaçaklara giydirdikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, para karşılığı Bangladeşlileri yurda sokmaya çalışan 3 havalimanı çalışanı, kurumsal yeleklerini kaçak girmeye çalışan bu yolculara giydirdi. Dış Hatlar Terminali Geliş Katı\'nda uçakların yanaştığı 203 numaralı kapıyı açan ve kaçakları buradan aprona indiren şüpheliler daha sonra kaçakları, İç Hatlar Terminali\'nden Türkiye\'ye sokabilmek için de hasta yolcuların yararlandığı tekerlekli sandalyeye bindirdiler. İç hatlar terminali yolcu geliş kapısından Türkiye içi seyahat etmiş yolcu süsü verilerek kaçakları Türkiye\'ye sokmak isteyen şüpheliler, takip edildiklerinin farkında bile değillerdi. Takip edildiklerinden habersiz çalışanlar, Atatürk Havalimanı polisi tarafından gözaltına alındılar. Şüphelilerin tekerlekli sandalye hizmeti veren bir şirkette çalışan A.K, Y.A. ve N.Y. olduğu öğrenildi.Çıkarıldıkları mahkeme tarafından A.K, Y.A. ve N.Y\'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Polis bu kişilerin daha önce de aynı şekilde kaçak yolcuların Türkiye\'ye girişini sağladıklarını belirledi ve Türkiye\'ye giren kaçakların tespiti için soruşturma açtı.