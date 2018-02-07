(Arşiv Görüntü) Anneler Günü'nde, 24 kişinin öldüğü kazada, 3 kişi için 15'er yıl hapis istendi

Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)- İZMİR\'den Muğla\'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giden 24 kişinin can verdiği midibüs kazasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırladı. İddianamede, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir\'den geçen 13 Mayıs\'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu\'nun Sakar Geçidi\'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, bir otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş\'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusuru bulunmadığı belirtildi. İDDİANAMEYE GÖRE ARAÇ SAHİBİ VE TUR OPERATÖRLERİ SUÇLU Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı ilk iddianamenin, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki kararın kesinleşmemesi nedeniyle, ek bilirkişi raporu alınması için iade edildiği öğrenildi. Savcılığın ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda ise Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. Bunun sonrasında iki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, \'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.