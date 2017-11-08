(Arşiv Görüntü) 3 kişiyi yaralayan eski Başkan: Aramızda barış sağlandı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki hayvan pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım\'ın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Aynı kavgada yaralanan Yusuf Yıldırım, \"Büyüklerimiz aracılığıyla aramızda barış sağlandı. Ben barışa uyacağım, kimseden şikayetçi değilim\" dedi. Olay, 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki hayvan pazarında meydana geldi. Dadaşköy Beldesi\'nde 1990\'lı yıllarda Refah Partisi\'nden iki dönem Belediye Başkanlığı yapan hayvan alım satımı işiyle uğraşan Yusuf Yıldırım, iddiaya göre hayvan pazarında yer yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Gökmen ve 29 yaşındaki Emrah Bayram kardeşleri bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen 39 yaşındaki Mustafa Teymiroğlu da Yusuf Yıldırım\'ın salladığı bıçakla yüzünden yaralandı. Çıkan olaylarda çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde gördüğü tedavinin ardından tutuklanarak cezaevine kondu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4\'ü müşteki sanık olmak üzere toplam 6 sanık hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Eski Başkan Yusuf Yıldırım hakkında, \'kasten öldürmeye teşebbüs etmek\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi. Diğer sanıklar Emrah Bayram, Gökmen Bayram, Göksal Bayram, Mustafa Teymuroğlu ve Hasan Teymuroğlu\'nun ise Yıldırım\'a karşı \'silahla kasten yaralamak\' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Erzurum 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen ilk celsede tutuklu müşteki sanık Yusuf Yıldırım, tutuksuz yargılanan müşteki sanıklar Emrah Bayram, Mustafa Teymuroğlu, Gökmen Bayram, sanıklar Göksal Bayram ve Hasan Teymuroğlu, tanıklar ve sanık avukatları katıldı. Üzücü bir kavga olayının yaşandığını belirten Yusuf Yıldırım, diğer sanıkların esnaf arkadaşları olduğunu hatırlatarak, \"Karşı tarafla aramıza büyüklerimiz girdi, barıştık ve ben barışa uyacağıma söz veriyorum. Onlardan davacı ve şikayetçi değilim. Bana taş atıldı ancak kimin attığını bilmiyorum. Oraya adam öldürmeye gitmedim, ekmek parası için gittim\" dedi. Valilik kararıyla pazardaki yerlerinin yıkıldığını aktaran sanık Emrah Bayram ise kavganın yaşandığı günden önce izinle bahse konu yerin etrafını demirlerle kapatarak kendilerine yer yaptıklarını söyledi. Bayram, \"Yeri yaparken İslam Yıldırım yanımıza gelerek, \'Benim yerimde yapıyorsunuz, masraf yapmışsınız, parasını verelim çıkın\' dedi. Olay günü Gökmen ağabeyimin yanına meydana gittim. Kahvede otururken Yıldırım oturduğumuz yere geldi. Bağırarak ağabeyimin boğazına bıçağını salladı. Ağabeyim yaralanınca kaçtı gitti. O esnada yaralandım. Yıldırım\'a karşı bir eylemim olmadı, şikayetçiyim\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Yusuf Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.