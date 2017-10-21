Arsinspor-Elaziz Belediyespor: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Arsin İlçe
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Vedat Hoşman (xx), Caner Kurt (xx)
ARSİNSPOR: Ethem (xx)- Ahmet (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xxx), Miraç (xx) (Dk.46 Batuhan xx), Caner (xx) (Dk.46 Recep xx), Serkan (xx), Onur (xx), Özgür (xx), Hami (xx) (Dk.64 Yiğit x)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx)- Fahri (xx) (Dk.77 Emre x), Abdullah (xx), Doğancan (xx)(Dk.84 Ekrem), Furkan (xx), Nihat (xx), İsmail (xx), Emrah (xx), Volkan Çekiç (xx), Okan (xx) (Dk.34 Adnan xx), Volkan Serim (xx)
GOLLER: Dk.14 Okan (Elaziz Belediyespor), Dk.46 Enes (Arsinspor)
KIRMIZI KART: Adem (Arsinspor)
SARI KARTLAR: İsmail (Elaziz Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 9’uncu hafta mücadelesinde Arsinspor, sahasında Elaziz Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 46’ncı dakikada Enes, konuk ekibin golünü ise 14’üncü dakikada Okan kaydetti.