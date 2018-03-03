Arsinspor-Çorum Belediyespor: 3-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Arsin İlçe

HAKEMLER: Abdulkerim Saltuk Buğrahan Koca (xx), Necmi Demir (xx), Ömer Yüzer (xx)

ARSİNSPOR: Mehmet Can Küçükalioğlu (xx) - Mehmet Berk Suiçmez (xxx), Mücahit (xxx), Adem (xxx), Miraç (xxx), Haluk (xxx), Yiğit (xx)(Dk.55 Mesut x), Caner (xxx), İlhan (xxx), Bekir (xxx) (Dk. 90 Cem Şahinkaya(?), Enes (xxx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (x)- Ertuğrul (xx), Yakup Kayış (xx), Akın (xx)(Dk.67 Salim x), Yakup Yiğit (xxx), Özgür (xx), Emre Okur (xx), Emre Yüksektepe (xx), Abuzer Gaffar (xxx), Selim (x)(Dk.41 Taner x), Mehmet Zahit (x)(Dk.40 Doğan Can x)

GOLLER: Dk.18 Mücahit, Dk.32 Adem, Dk.45 İlhan (Arsinspor), Dk.50 Yakup Yiğit, Dk.86 Abuzer Gaffar (Çorum Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Can Küçükalioğlu, Sergen, Adem (Arsinspor) - Emre Yüksektepe, Akın, Yakup Kayış, Özgür (Çorum Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 25’inci hafta mücadelesinde Arsinspor, sahasında Çorum Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18’de Mücahit, 32’de Adem ve 45’inci dakikada İlhan kaydederken, konuk ekibin golleri 50’inci dakikada Yakup Yiğit ve 86’ncı dakikada Abuzer Gaffar’dan geldi.