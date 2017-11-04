Arsinspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-0

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)

STAT: Arsin İlce Stadyumu

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Aydın Şengül (xx), Ozan Andaç Göral (xx)

ARSİNSPOR: Mehmet Can (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Ahmet (xx), Enes (xx), Miraç (xx), Şefik (xx), Serkan (xx), Mesut (x) (Dk.46 Batuhan x), Emrah (x) (Dk.57 Mikali x), Yiğit (x) (Dk.73 Onur Osman x)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xx)(Dk.83 Sami Emirhan x), Nurullah (xx), Hakan (xx), Serkan (xx) (Dk.83 Samet Aydın x), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx)

SARI KART: Taha, Ali kemal (Baysal İnşaat Düzyurt) Serkan, Miraç (Arsinspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 11’inci hafta mücadelesinde iki Trabzon ekibi Arsinspor ile Baysal İnşaat Düzyurtspor karşı karşıya geldi.

Arsinspor, sahasında Baysal İnşaat Düzyurtspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 89\'uncu dakikasında ev sahibi ekip Arsinspor Onur Osman ayağından penaltı atışını kaçırınca taraflar mücadeleden 1’er puanla ayrıldı.

FOTOĞRAFLI