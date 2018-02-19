Arsinspor - Kocaelispor: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Arsin İlçe
HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Recep Ekin (xx)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (x)- Caner (xx), Sergen (xx), Mücahit (xx), Mehmet Berk (xx)(Dk.77 Mahmut x), Haluk (xx), İlhan (xx)(Dk.82 Bekir x), Enes (xx), Mesut (xx), Emrah (x)(Dk.56 Yiğit x), Onur (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xx)- Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx), Sefa (xxx), Sinan (xxx), Burak Özbakır (xxx), Mesut (xxx)(Dk.84 Murat), Mehmet (xxx)(Dk.86 Burak Süleyman), Hamza (xx)(Dk.73 Mert xxx)
GOLLER: Dk. 74 Burak Özbakır, Dk. 80 Mert (Kocaelispor), Dk. 90 Onur (P) (Arsinspor)
SARI KARTLAR: Enes, Mahmut (Arsinspor), Murat (Kocaelispor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 23’üncü hafta mücadelesinde Arsinspor, sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 74’üncü dakikada Burak Özbakır, 80\'inci dakikada Mert kaydederken, ev sahibi Arsinspor’un tek golü 90’ıncı dakikada penaltıdan Onur’dan geldi.