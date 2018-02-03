Arsinspor - Aydınspor 1923: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Arsin İlçe
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Mustafa Çevik (xx), Emrah Akkaya (xx)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (x)- Caner (xx), İlyas (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Miraç (xx), Haluk (xx), İlhan (xx)(Dk.84 Sergen), Enes (x)(Dk.56 Serkan x), Mehmet Berk (x)(Dk.46 Mesut x), Mahmut (xx), Onur (xxx)
AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx)- Ramazan (xxx), Ceyhun (xxx), İsmail (xx)(Dk.60 Çağlayan x), Osman (xxx), Habib (xxx), Serkan (xxx), Artun (xxx), Ömer (xxx), Mikail (xxx)(Dk.90+1 Yusuf), Mesut (xxx)(Dk.90+3 Tuncay)
GOLLER: Dk.26 Mesut, Dk.47 Habib (Aydınspor 1923), Dk.58 Onur (Arsinspor)
SARI KARTLAR: Ulaş, Yusuf (Aydınspor 1923)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 20’nci hafta mücadelesinde Arsinspor, sahasında Aydınspor 1923’e 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26’da Mesut ve 47’nci dakikada Habib kaydederken, ev sahibi Arsinspor’un tek golü 58’inci dakikada Onur’dan geldi.