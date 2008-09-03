Arshavin’in transferi Ocak'ta bitecek



Herkes Juande Ramos’un Andrei Arshavin’i transfer etmesini beklerken Roman Pavyluchenko’nun Tottenham’a gelmesi şaşkınlık yarattı. Buna rağmen Ramos, iki oyuncuyu da istediğini belirterek, Arshavin’in de Ocak ayında takıma dahil olabileceğini açıkladı.



Zenit St Petersburg’un daha fazla para talep etmesi üzerine Andrei Arshavin’in Tottenham’a transferi gerçekleşmedi. Buna rağmen oyuncunun menajeri Denis Lachter, Setanta Sports’a yaptığı açıklamada Arshavin’in Ocak ayında Tottenham’a gidebileceğini bildirdi.



“Oyuncumun Londra’ya transferi, Zenit’in daha fazla para talep etmesi üzerine gerçekleşmedi ve iki kulüp arasındaki görüşmeler, transfer döneminin bitimi nedeniyle şimdilik bitti.”



“Buna rağmen Zenit başkanı Alexander Dyukov, Tottenham’ın oyuncu için tekrar talepte bulunabileceğini ve Ocak ayında transferin bitebileceğini söyledi.”



Danny Alves’i transfer eden Zenit’in Arshavin’i gönderebilme ihtimalinin de artması nedeniyle oyuncunun Ocak ayında Tottenham’a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

