Arshavin'in korkusu



Premier Lig takımlarından Arsenal'e ocak ayında transfer olan Rus yıldız Arshavin takımına kendisini adapte etmiş durumda. Hafta sonu Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak Arsenal'in yıldızı Arshavin, Ronaldo'dan çekindiğini belirtti.



Four-Four-Two'ya açıklamalarda bulunan Arshavin, Cristiano Ronaldo ile baş etmenin çok zor olduğunu bildiklerini ve Manchester United karşısında işlerinin kolay olmayacağını ifade etti. Gününde bir Ronaldo ile baş etmenin imkansız gibi gözüktüğünü sözlerine ekledi.



Portekizli oyuncunun ManU'ya çok şey kattığını ve Ronaldo'nun takımdan çıkarıldığında Kırmızı Şeytanlar'ın zayıflayacağını savundu.



Arshavin, "Zayıf noktalarını bulmamız gerekli; fakat bu o kadar da kolay değil. Çok güçlü bir ekip ve Old Trafford'da işimiz hiç de kolay değil. Bir puan almaları durumunda şampiyon olacaklar. Bize karşı defansif bir oyun sergileyebilirler" dedi.



Cumartesi günü oynanacak maçta alınacak bir beraberlik Ferguson'un öğrencilerini şampiyon yapacak.