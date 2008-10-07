Arshavin’in geleceği belirsiz

Euro 2008′de Rus Milli Takımı’nda oynadığı topla transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden biri olmuştu Andrei Arshavin. Fakat kulübü Zenith St. Petersburg’un tok satıcı rolünü üstlenmesi nedeniyle Barcelona ve Tottenham gibi kulüpleri peşinden sürüklemesine karşın kimseye yâr olmamıştı. Bunda 30 milyon avroluk bonservis bedelinin de etkisi büyüktü tabi.



Andrei Arshavin’in Ocak ayında bir başka kulübüe transfer olması büyük bir ihtimal. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Rus futbolcunun menajeri ile Zenith kulübü arasında yeni bir sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Arshavin, geleceği hakkında bir fikri olmadığını ifade ediyor. Bu belirsiz durumun kendisini rahatsız ettiğini de belirten Rus futbolcu, kulüp başkanı ile kendileri arasında sözleşme üzerindeki ayrıntılar konusunda pürüzler olduğunu da söyledi.



Andrei Arshavin’in transferi konusunda konuşan isimlerden biri de eski Tottenham menajeri Terry Venables. İngiliz teknik adam Londra kulübünün Arshavin’in transferin vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyor. Venables’e göre Roman Pavlyuchenko ile Arshavin mükemmel bir hücum ikilisi olacak. Ligde zor günler geçiren, kulübün satılmasının da söz konusu olduğu Tottenham da Ocak ayında Arshavin kadroya katılır mı bunu zaman gösterecek.

