'Arshavin’i kıskanıyorlar'



Rus yıldızın menajerine göre, Arsenal’deki oyuncular Arshavin’i kıskanıyor.





Liverpool maçında dört gol atan Arsenalli yıldız Andrey Arshavin, geçtiğimiz hafta içerisinde İngiliz futbolunda büyük ses getirdi.



Bu konu hakkında Rus medyasına konuşan Arshavin’in menajeri, takımdaki çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu bir oyuncu grubunun, Rus futbolcuyu kıskandığını ve ondan rahatsızlık duyduklarını iddia etti.



İngiliz Metro gazetesinde çıkan habere göre, menajer Dennis Lachter şunları söyledi:



“Arsenalli oyuncular ile başa çıkmak çok zor. Resmen Fransız diasporasının kuralları uygulanıyor. Ayrıca van Persie ve Fabregas da Andrey’in hızla artan popülaritesinden hiç memnun değiller ve onu kıskanıyorlar. Ama bu durum onu daha da iyi motive eder ve daha çok çalışmasını sağlar.”



Aralarında Barcelona’nın da bulunduğu birçok takımın Arshavin ile ilgilendiği haberleri hakkında konuşan Lachter, Rus yıldızın sol kanatta oynamaktan rahatsız olduğu iddialarına da açıklık getirdi.



“Açık olmak gerekirse, Arshavin sol kanatta oynamayı sevmiyor fakat şu an için Wenger’in elinde iyi bir sol kanat yok ve bu bölgeye oyuncu alınana kadar Arshavin görev yapacak.”



“Arshavin’in peşinde olan tek takım Barcelona değil. Özellikle Liverpool’a attığı dört golden sonra, benim kapımı birçok takım çaldı. Fakat şu an için Arsenal’in oyuncusu. Aldığı parayı ve takımda üstlendiği önemli rolleri de dikkate alırsak, sanırım hiçbir yere gitmeyi düşünmeyecektir.”



