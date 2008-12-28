Arshavin ve Berbatov ülkelerinin en iyileri



Manchester United'in forvet oyuncusu Dimitar Berbatov Bulgaristan'da, Zenit'in golcü oyuncusu Andrei Arshavin ise Rusya'da yılın futbolcusu seçildi.



Manchester United'ın Bulgar forvet oyuncusu Dimitar Berbatov, ülkesinde ''Yılın Futbolcusu'' seçildi.



Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Berbatov, ülkesinde üst üste 5. kez yılın futbolcusu seçildi.



Levski Sofya'nın kalecisi Georgi Petkov'un ikinci olduğu oylamada, Slavia Sofya'nın orta saha oyuncusu Blagoy Georgiev de üçüncü sırada yer aldı.



Futbol kariyerine 1999 yılında başlayan Bulgaristan Milli Futbol Takımı oyuncusu Berbatov, CSKA Sofya, Bayer Leverkusen ve Tottenham Hotspur'da da forma giydi.



RUS ARSHAVIN, RUSYA’NIN EN İYİSİ



Milli futbolcu Fatih Tekke'nin takımı Zenit St Petersburg'un oyun kurucusu Andrei Arshavin, Rusya'da ''Yılın Futbolcusu'' seçildi.



Rusya'dan Sport-Express gazetesinin girişimiyle düzenlenen ankette, 45 oyun 32'sini alan Arshavin, üst üste 2. kez yılın en iyisi oldu.



27 yaşındaki Arshavin'i, CSKA Moskova'nın kanat oyuncusu Yuri Zhirkov ile takım arkadaşı orta saha oyuncusu Anatoliy Tymoshchuk takip etti.

