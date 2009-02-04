Arshavin muradına erdi

Arsenal uzun süredir uğraş verdiği Arshavin transferinde mutlu sona ulaştı. 24 milyon dolar ile kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Rus yıldız ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.





Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Andrei Arshavin'i kadrosuna kattığını açıkladı.



ingiliz ekibinin EURO 2008'de yıldızı parlayan 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için, Rus kulübüne toplam 24 milyon dolar verecek.



Londra kulübü, 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Arshavin'in, çalışma belgelerini de Premier Lig yönetimine gönderdi.



Belgelerin onaylanmasının ardından, Arshavin de resmen Arsenal'li oldu. Rus oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.



Fabregas, Rosicky gibi yıldızların yokluğunda orta sahada görev yapacak Arshavin'e, eski savunma oyuncusu Sol Campbell'in 23 numaralı forması verilirken, Rus yıldız, Arsenal'e transferini, "Büyük bir hayalim gerçekleşti. Arsenal'in oyun tarzını çok beğeniyorum. Menajer Wenger ve takımdaki bazı oyuncuları da yakından tanıyorum" ifadeleriyle değerlendirdi.



Transferi resmileştikten sonra, Arsenal'in maçlarını oynadığı Emirates Stadı'nın yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, Rus Ligi'nin kasım ayında sona erdiğini hatırlattı ve forma girmek için kendisine kısa bir süre tanınması halinde daha faydalı olacağını vurguladı.