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Spor

Arshavin Madrid'in kapısından dönmüş

15 Eylül 2008 03:00



Rus futbolcu Andrei Arshavin, yakın kaynaklara göre yaz aylarında bu sezon Bernabeu’daki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Real Madrid’e önerilmiş. 


Transfer sezonunun en sessiz takımlarından biri olan Real Madrid, Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiş ancak kadrosuna sadece Rafael Van Der Vaart’ı katmıştı. Üstelik Brezilyalı yıldız Robinho’yu da oyuncunun kendi isteyi doğrultusunda transferin son günü Manchester City’ye göndermek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle oldukça eleştiri alan Madrid devi, yakın kaynaklara göre menajerlerin yaz aylarında Zenit St Petersburg’da forma giyen oyunkurucu Andrei Arshavin’i önermesine rağmen diğer oyuncularla meşgul olduğu için Rus oyuncunun İspanya’ya gelmesi suya düşmüş. Arshavin’in ismi, Real Madrid dışında Tottenham ile de geçmiş ancak İngiliz ekibinin Zenit ile anlaşamaması nedeniyle transfer sonuçlanamamıştı. Habere göre Rus yıldız için İnter ve Manchester City de devreye girmiş ancak Arshavin sadece Real Madrid’e önerilmiş.

Geçtiğimiz yıl Zenit’in UEFA Kupası’nı kaldırmasıyla Avrupa’da adını duyurmayı başaran Arshavin, Avrupa Şampiyonası’nda da Rusya milli takımında forma giymişti.

Zenit adına toplam 217 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, futbol otoritelerine göre bu yaz büyük bir takıma transfer olmalıydı ancak bu gerçekleşemedi.

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