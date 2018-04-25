T24 LogoT24 Logo
Spor

Arsene Wenger'in yerine sürpriz aday

Arsenal, sezon sonu boşalacak teknik direktörlüğü için hoca arıyor

25 Nisan 2018 13:52

Yaklaşık 22 yıldır teknik direktörü olan Arsene Wenger ile yollarını ayıracak olan Arsenal'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, ortaya sürpriz bir isim atıldı.  

Arsenal Başkanı Ivan Gazidis'in Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'yı takımın başına geçirebileceği iddia edildi. 
SKY Sports'un iddiasına Ivan Gazidis, takımın başına Mikel Arteta'yı geçirmek isterken diğer adaylar arasında Luis Enrique, Paulo Fonseca, Brendan Rodgers ve Julian Nagelsmann olarak gösteriliyor.

ETİKETLER

Mikel ArtetaArsene WengerArsenalteknik direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24