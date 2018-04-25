Arsene Wenger'in yerine sürpriz aday

Yaklaşık 22 yıldır teknik direktörü olan Arsene Wenger ile yollarını ayıracak olan Arsenal'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, ortaya sürpriz bir isim atıldı.



Arsenal Başkanı Ivan Gazidis'in Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta'yı takımın başına geçirebileceği iddia edildi.

SKY Sports'un iddiasına Ivan Gazidis, takımın başına Mikel Arteta'yı geçirmek isterken diğer adaylar arasında Luis Enrique, Paulo Fonseca, Brendan Rodgers ve Julian Nagelsmann olarak gösteriliyor.