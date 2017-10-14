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Spor

Arsene Wenger'den Mesut Özil'e destek

Alman futbolcu, son dönemde eleştirilerin odağındaki isimlerin başını çekti

14 Ekim 2017 14:35

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger, son dönemde performansı nedeniyle eleştirilen futbolcusu Mesut Özil'e destek çıktı.

Son bir ayda yalnızca 7 dakika forma şansı verdiği futbolcusunu "Onun kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyacı var" sözleriyle öven Fransız çalıştırıcı, Özil'in ayrıca takımda kalacağına inandığını da kaydetti.

Eurosport'ta yer alan habere göre Arsenal'de bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil'e menajeri Arsene Wenger'den destek geldi.

''Dünyanın en iyi futbolcularından biri'' 

Wenger, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz Arsenal ile sözleşmeye yenilemeyen yıldız orta sahanın takımda kalacağına inanıyor.

Fransız teknik adam Mesut hakkında ''İnsanların düşünceleri var. Bazen haklıdırlar, bazen değil. Mesut kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyacı var. O dünyanın en iyi futbolcularından biri'' diye konuştu.

''Geçen sezon 11'de 10 yaparken Mesut vardı'' 

Mesut'un olmadığı maçlarda takımın 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldığı hatırlatılan Wenger, insanların çok kolay hüküm verdiklerine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam ''Geçtiğimiz sezon son 11 maçımızın 10'unu kazandık, hepsinde de Mesut iyi oynadı. FA Kupası yarı finalinde Manchester City'yi, finalde ise Chelsea'yi yendik ve Mesut vardı'' ifadesini kullandı.

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