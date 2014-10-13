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Spor

Arsene Wenger, Mourinho'dan özür diledi

Saha kenarında Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu iten Arsenel Teknik Direktörü Arsene Wenger, Mourinho'dan özür diledi

13 Ekim 2014 20:36

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, "Birbirimizi itmekten fazla bir şey olmadı. O yüzden yaptığım hareket için Jose Mourinho'dan özür diliyorum" dedi.

Arsene  Wenger, "Yaptığım hareketin ve verdiğim reaksiyon doğru değildi. Bu hareket benim sahadaki davranışım olmamalıydı. En ufak şiddete karşı olan bir insan olarak özür diliyorum. Bizim için çok önemli bir maç olması nedeniyle üzerimizde gerginlik vardı" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Wenger, “Hepimizin aklında geçen sezonki 6-0 kaybettiğimiz maç vardı ve bu karşılaşma Arsenal'deki 1000. maçımdı. Tekrar özür diliyorum. Aslında itmeden fazla da bir şey olmadı. Bu bir rugby maçı olsaydı bu kadar büyütülmezdi" şeklinde konuştu.

Premier Lig'in 7. haftasında oynanan Chelsea-Arsenal karşılaşmasında, iki takımın teknik direktörleri Arsene Wenger ile Jose Mourinho, maç sırasında yaşanan bir pozisyon için saha kenarından birbirlerini itmişlerdi.

 

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