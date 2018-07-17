Arsene Wenger: Orada 22 yıl geçirdiğim için pişmanım

Arsenal ile 3 Premier League, 7 FA Cup ve 6 Community Shield zaferi yaşayan 68 yaşındaki Arsene Wenger, takımının son dönemdeki başarısız performans sebebiyle taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Arsenal'dan ayrılan Wenger, ''Arsenal'daki 22 yılımda ise maalesef kendi rekabetlerimin esiri oldum" dedi.

Ülkesi Fransa'da katıldığı bir radyo programında konuşan menajer Arsene Wenger, geriye dönüp baktığında Londra kulübünde bu kadar uzun süre kalmasına anlam veremediğini söyledi.

Wenger kariyerindeki en büyük hatanın 22 sezon boyunca aynı kulüpte kalmak olduğunu belirterek, "Aslında hayatta sık sık değişiklik yapmaktan hoşlanan biriyim, ancak bir o kadar da rekabeti severim. Arsenal'daki 22 yılımda ise maalesef kendi rekabetlerimin esiri oldum" dedi.

Wenger, Londra ekibini Premier League'in 2003-2004 sezonunda namağlup şampiyonluğa taşıdıktan sonra Avrupa'nın birçok önemli kulübünden teklif aldığını hatırlatarak, o dönem kariyerinde yeni bir sayfa açma imkânı varken Arsenal'da kaldığı için pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi.

Arsenal ile 3 Premier League, 7 FA Cup ve 6 Community Shield zaferi yaşayan 68 yaşındaki Arsene Wenger, son sezonlarda takımının sergilediği başarısız performans sebebiyle bazı taraftarların hedefi hâline gelmişti.