Arsene Wenger kalıyor



Arsenal'deki geleceği tartışma konusu olan menajer Arsene Wenger, Real Madrid'e gidebileceği yolundaki sözlerinden geri adım attı. Kulüp yönetimi ile 3 saat süren bir toplantı yapan Wenger, Londra ekibini bırakmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.





Arsenal'in bu yılı da kupasız kapatmasıyla menajer Arsene Wenger eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı kulüp üyeleri, takımı genç oyuncuları yetiştirme merkezine dönüştürdüğü gerekçesiyle Fransız menajeri ağır ithamlarla yüklendi. Görevine bir an önce son verilmesini istedi.



Bunun üzerine Wenger, Real Madrid kozunu masaya koydu. 59 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in yeni başkanı olmasına kesin gözle bakılan Florentino Perez ile çalışma fikrine, "İlginç bir proje olur" sözleriyle yaklaşınca, yönetim harekete geçti.



Wenger, yönetim kurulu üyeleri ile transfer konusunda yaptığı üç saatlik görüşmenin ardından, takımda kalacağının sinyallerini verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Kalıyorum. Durum değişirse size haber veririm. Ancak şu anda gitmem söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



Ancak Wenger'i yine zor günler bekliyor. Times gazetesine göre, Wenger'e kadrosunu geliştirmek için sadece 15 milyon sterlin bütçe verilecek.



Dikkatini transfere çeviren bir diğer ekip ise Liverpool... Menajer Rafael Benitez'e, transferler konusunda tam yetki veren kırmızıların ilk hedefleri ise Aston Villa'nın yıldızı Gareth Barry ve Manchester United'dan ayrılacağını açıklayan Carlos Tevez...



Ancak Villa, sözleşmesi gelecek sezon bitecek Barry'i bırakmak istemiyor. Yönetim bu amaçla, haftada 47 bin sterlin kazanan başarılı oyuncuya 75 bin sterlinlik yeni bir kontrat teklif etti.



