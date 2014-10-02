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Spor

Arsene Wenger: Fatih Terim' i severim

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yenen Arsenal'in Teknik Direktörü Arsene Wenger, 'Fatih Terim'i seviyorum Prandelli'ye büyük saygım var' dedi

02 Ekim 2014 14:56

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi 2.tur karşılaşmasında 4_1 yendikleri maçın ardında açıklamalarda bulundu.Wenger, Fatih Terim'i severim, şimdi Türkiye'de iyi işler çıkartıyor" dedi.

'İyi bir başlangıç yaptık'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Wenger, "Maçtan önce karşılaşmanın ne kadar zor olacağını bilemezsiniz. İyi bir başlangıcımız oldu ve oyundaki hızımızla şaşırttık. 10 adama düştüğümüz için 4-1'den sonra oyunun kontrolünü kaybedince, kalecimizin iyi kurtarışlarına ihtiyacımız oldu. Bu durumda Galatasaray'ın kalitesini görebiliyorsunuz. Oynamalarına izin verdiğimiz an, çok tehlikeli bir takım oluyorlar" dedi. 

'Prandelli'ye saygım var'

Wenger, "Fatih Terim'i seviyorum. Toplantılarımızda iyi irtibatımız vardı. Şimdi Türkiye'de  iyi bir iş çıkarıyor. Arsenal ile Galatasaray'ı kıyaslamak oldukça zor. Türkiye'deki maçımızın daha zor olacağını düşünüyorum.Casare Prandeli 'ye büyük saygım var. Takımı öğrenmesi için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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