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Spor

Arsene Wenger efsanesi sona eriyor

Arsenal, faturayı kesmeye hazırlanıyor

07 Mart 2018 16:14

Premier Lig'de üçü üst üste olmak üzere son 7 maçın 5'ini kaybeden Arsenal'da kazan kaynıyor.

İngiliz "The Sun gazetesi", Londra ekibinin 2-1 kaybettiği Brighton karşılaşmasının ardından soyunma odasında ciddi tartışmalar yaşandığını öne sürdü..

Art arda yenilgiler alan Arsenal'de ortalık karıştı. Son 4 resmi karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan kırmızı beyazlı ekipte bir yandan teknik direktör Arsene Wenger'in kredisinin tamamen tükendiği belirtilirken, diğer taraftan da oyuncular arasında ciddi problemler olduğu öne sürülüyor.

İngiiliz The Sun gazetesi 2-1 kaybedilen Brighton maçının ardından kötü gidişatın soyunma odasında bir öfke patlamasına neden olduğunu yazdı. Mücadelenin bitiş düdüğünün sonrasında üç futbolcuya diğer takım arkadaşlarının büyük tepki gösterdiği iddia edildi.

Hedefteki isimlerin Mesut Özil, takıma yeni katılan Mkhitaryan ile Mustafi olduğu bildirildi.

Mesut ve Mkhitaryan'ı silik performanslarından dolayı topa tutan takım arkadaşlarının, Mustafi'yi ise yaptığı hatalardan sonra sürekli başkalarını suçlaması nedeniyle eleştirdiği kaydedildi.

Son antrenmanda takımda gözüken Hector Bellerin'in de son anda ilk 11 dışında kalması sebebiyle Wenger'e öfke kustuğu ifade edildi.

Arsenal'de gelecek sezondan itibaren Arsene Wenger'den teknik direktörlük görevini devralması beklenen mıkel arteta'yı ise kırmızı beyazlı futbolcuların istemediği öne sürüldü.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 33 puan gerisinde 6. Sırada kalan Arsenal, avrupa ligi son 16 turunda perşembe akşamı Milan'a konuk olacak.

(beIN Sports)

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