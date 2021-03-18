Arsene Wenger'den ilginç öneri: Dünya Kupası 2 yılda bir düzenlensin

Arsenal’in eski teknik direktörü ve şu anda da FIFA Gelişim Direktörü olan Arsene Wenger, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yakınlığıyla bilinen ve onun danışmanlığını da yapan Arsene Wenger, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın her iki yılda bir düzenlenmesiyle ilgili görüşme yapılması gerektiğini belirtti.

beIN Sport’a açıklamalarda bulunan Wenger, "Dünya Kupalarındaki takımların yaş ortalamalarına baktığınızda genellikle 27-28 civarında. Dünya Kupası dört yılda bir yapıldığı için bunu yeniden kazanma şansları oldukça az. Çünkü bir sonraki Dünya Kupası’na geldiklerinde yaşları 32-33 oluyor. Bu nedenle Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi konusunu konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi’ne eleştirici bakış açısıyla yaklaştığı bilinen Wenger, "Sadece önemli turnuvaları düzenleyin ve gerisini boş verin. İnsanlar neyin tehlikede olduğunun farkına varmalı ve sadece anlamı olan turnuvalara sahip olmalıdır" diye konuştu.