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Spor

Arsene Wenger: Beşiktaş çok iyi takım

"Çok sıkışık bir oyun oldu. Bu tür maçlar her zaman zordur"

20 Ağustos 2014 13:59

Şampiyonlar Ligi Playoff turunda Beşiktaş’la 0-0 berabere kalan Arsenal’in teknik direktörü Arsene Wenger, maçın ardından yaptığı değerlendirmede “Beşiktaş çok iyi bir takım. Genel olarak biz de iyi savunma yapmak zorunda kaldık. İleride çok güçlü ve iyi oyuncuları var. Çok iyi oynadılar” dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arsene Wenger, "Zor bir maçtı. Beşiktaş iyi oynadı. Biz de iyi savaştık. Çok hızlı ve iyi başladılar. Özellikle son bölümde ceza sahası çevresinde topları kaybettik. Çok sıkışık bir oyun oldu. Bu tür maçlar her zaman zordur" dedi.

Rövanş öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Bizim hedefimiz belli; sahamızda maçı kazanmak. Bunu başaracağız. Beşiktaş çok iyi bir takım. Genel olarak biz de iyi savunma yapmak zorunda kaldık. İleride çok güçlü ve iyi oyuncuları var. Çok iyi oynadılar. Beşiktaş da kazanmak istiyordu biz de. Eşit bir sonuç oldu da diyebiliriz" diye konuştu.

Aaron Ramsey'in oyundan atılması hakkında ise tecrübeli hoca, "İlk kartı doğru olabilir. Ancak ikinci kart tartışılır. kart kullanımında adaletsizlik olabilir. İkinci yarı hakemin performansı gerçekten çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

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