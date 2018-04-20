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Spor

Arsene Wenger, Arsenal'den ayrılıyor: Kenara çekilme zamanım geldi

Efsane menajer görevi bırakıyor

20 Nisan 2018 15:11

Arsenal'in efsanevi menajeri Arsene Wenger, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Fransız teknik adam, 21 yıldır İngiliz ekibini çalıştırıyordu.

Hafta sonunda West Ham United'la oynayacakları İngiltere Premier Ligi maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, ayrılık kararını "Uzun süre düşündükten ve kulüple görüştükten sonra ayrılmak için doğru zaman olduğuna karar verdim. Bu kulübe uzun yıllar hizmet verme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Her zaman dürüst oldum. Benim için kenara çekilme zamanının geldi. Arsenal'e olan aşkım ve desteğim sonsuza kadar sürecek" sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz ekim ayında Topçular'daki 21. yılını deviren Wenger, sezon sonunda görevini bırakacak olmasına rağmen kulübe olan desteğinin ve sevgisinin sonsuza dek süreceğini söyledi.

Kuzey Londra ekibinin kapısından ilk kez Ekim 1996'da giren tecrübeli menajer, 22 yıla yaklaşan görev süresi boyunca Arsenal'la 3 Premier Lig, 7 FA Cup ve 6 Community Shield şampiyonluğu olmak üzere toplam 16 kupa kaldırdı.

Arsenal, Wenger'in güdümünde bugüne tüm kulvarlarda çıktığı 1164 maçta 664 galibiyet, 265 beraberlik ve 235 mağlubiyet elde etti.

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