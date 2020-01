Arsene Wenger: Alexis Sanchez, Manchester United'a gidebilir

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Arsenal’den Alexis Sanchez’i transfer etmeye çok yakın. Öte yandan Arsenal de Manchester United’ın Ermeni asıllı yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Londra ekibinde bir türlü aradığı huzuru bulamayan ve teknik direktör Arsene Wenger ile sorunlar yaşayan Şilili yıldızın, Manchester United’ın haftalık 450 bin pound’luk teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Fransız teknik adam Wenger, Sanchez transferinin sona geldiğini ve 24 ya da 48 saat içinde netlik kazanacağını dile getirirken yıldız futbolcuyu kadroda tutmak için ellerinden gelen çabayı sarfettiklerini de sözlerine ekledi. Senelik 7.5 milyon pound kazanması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Crystal Palace maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Wenger, “Sanchez ile bir problemim yok. Dün antrenmandaydı. 29 yaşında ve bir sonraki sözleşmesi onun için çok önemli. Sanchez’e sözleşme konusunda maksimum çalışmayı yaptık. Manchester United’a gidebilir ya da gitmeyebilir. Transfer olmazsa Palace maçında oynayabilir” dedi.

Transfer görüşmelerinde her şeyin olabileceğini sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “30 yıldır transfer politikasıyla ilgileniyorum. Transferin olması muhtemel, ama her an bir şeyler değişebilir.” ifadelerini kullandı. (Sözcü/Skor)