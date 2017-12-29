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Spor

Arsene Wenger, Alex Ferguson'un rekoruna ortak oldu

Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United eski teknik direktörü Alex Ferguson'un Premier Lig rekoruna ortak oldu

29 Aralık 2017 20:20

Arsenal'ın teknik direktörlük koltuğuna 1996 yılında oturan ve görevine hala devam eden Arsene Wenger, Crystal Palace karşısında 810. maçına çıkarak Manchester United'ın eski teknik direktörü Alex Ferguson'un 'en çok Premier Lig maçına çıkma' rekoruna ortak oldu.

Alex Ferguson 1986-2013 yılları arasında Manchester United'da teknik direktör olarak görev alırken, şu anda aynı kulüpte yönetici konumunda bulunuyor. Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger ise 1996'da oturduğu koltuğu henüz bırakmış değil.

Nereden geldiler?

Wenger, Arsenal teknik direktörlüğüne şu anda Japonya J2 Lig'de mücadele eden Nagoya Grampus takımından gelirken, Ferguson ise İskoçya Milli Takım'ından ayrılarak Manchester United antrenörlüğüne getirilmişti.

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