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Spor

Arsene rakiplere bileniyor

29 Eylül 2008 03:00


Arsene Wenger, ligde yaşanan Hull City şokunun ardından kendini ve takımı gelecek maçlara daha hırslı bir biçimde hazırlamaya başladı.

Emirates'te oynanan maçta belki de sezonun en büyük şoku yaşandı. Zirveye oynama planları yapan Arsenal, Premier Lig'e henüz çıkmış olan Hull City'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçla ilgili olarak The Sun gazetesine demeç veren Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger; "Maçta yaşanan en hayal kırıklığı yaratan olay, ilk yarı gol atmakta zorlanmamamızdı. Daha sonra bir şekilde skor avantajını yakaladık, ancak ne olduysa sahadan yenik ayrıldık. Suçlu olduğumuz noktaysa maç 1-1 giderken üstünlüğü yakalayamadan 2-1 yenik duruma düşmemiz oldu," diyerek maçtaki en kötü anları tarif etti.

Alınan yenilgi, yedekteki gençleriyle Sheffield United'ı Carling Kupası'nda 6-0 mağlup ettikten sonra Arsenal'i rüya aleminden uyandırmış oldu. Wenger, bu uyanışın tam vaktinde olduğuna inanıyor. Ayrıca Fransız teknik adam, yaşanan yenilginin acısını Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Porto'dan çıkaracaklarına inanıyor. Arsenal teknik direktörü, şu aralara rüyadan uyanan takımını ve kendisini gelecek maçlarda önemli bir galibiyet serisi yakalamaya hazırlıyor.

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